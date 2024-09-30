Драм-юнит Hi-Black (HB-CF232A/051)
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Код товара: 160267
Производитель: Hi-Black
890₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Тип
- Драм-юнит
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 23000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Canon i-SENSYS MF267dw, HP LaserJet Pro M203, Canon i-SENSYS LBP162dw, Canon i-SENSYS MF269dw
- Производитель принтера
- Canon, HP
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