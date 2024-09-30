Фотобарабан EasyPrint DH-32A
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 160172
Производитель: EasyPrint
860₽
30
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Фотобарабан
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 23000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro M227sdn, HP LaserJet Ultra M206dn, HP LaserJet Ultra M230fdw, HP LaserJet Ultra M230sdn, HP LaserJet Pro M227dn, HP LaserJet Pro M203d, HP LaserJet Pro M203dn, HP LaserJet Pro M203dw, HP LaserJet Pro M227fdn, HP LaserJet Pro M227fdw
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.