Картридж NetProduct N-CF259X/057H
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Код товара: 156276
Производитель: NetProduct
1 490₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 10000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro M404n
- Производитель принтера
- Canon, HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 69
11 апреля 2023
Совместим ли данный картридж с МФУ HP LaserJet Pro M428dw?
1
0 0
0
05.ru
13.04.2023 11:15:23
Здравствуйте! Да
Ответить
0 0
Г
Гость 69
11 апреля 2023
Совместим ли данный картридж с МФУ HP LaserJet Pro M428dw?
1
0
0