Картридж Hi-Black CF259X/057H
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1 640₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 10000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro M428dw, HP LaserJet M304, HP LaserJet Pro M404n
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
Отзывы 1
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А
А
Ахмед
6 февраля 2024
А
Ахмед
6 февраля 2024
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