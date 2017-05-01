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Картридж Cactus CS-CF237X
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Код товара: 151946
Производитель: Cactus
2 990₽
Самовывоз
бесплатно,в 2 магазинах
бесплатно,в 2 магазинах
Доставка
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 25000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet M608, HP LaserJet M609, HP LaserJet M632, HP LaserJet Enterprise M631h, HP LaserJet Enterprise M608n, HP LaserJet Enterprise M632h
- Производитель принтера
- HP
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