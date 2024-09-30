Картридж Cactus CS-LC1240M Magenta
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Код товара: 151382
Производитель: Cactus
160₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- струйная
- Цвет печати
- пурпурный
- Ресурс, стр
- 600
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Brother MFC-J6710DW, Brother MFC-J6910DW, Brother DCP-J925DW, Brother DCP-J725DW, Brother DCP-J525W, Brother MFC-J430W, Brother MFC-J625DW, Brother MFC-J825DW, Brother MFC-J5910DW, Brother MFC-J6510DW
- Производитель принтера
- Brother
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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