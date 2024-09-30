Картридж Hi-Black PGI-1400XLM
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Код товара: 150767
Производитель: Hi-Black
860₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- струйная
- Цвет печати
- пурпурный
- Ресурс, стр
- 1000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Canon MAXIFY MB2740, Canon MAXIFY MB2040, Canon MAXIFY MB2340, Canon MAXIFY MB2140
- Производитель принтера
- Canon
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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