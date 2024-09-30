Картридж HP T6L87AE
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Код товара: 145079
Производитель: HP
540₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- струйная
- Цвет печати
- голубой
- Ресурс, стр
- 315
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP OfficeJet Pro 6960, HP OfficeJet Pro 6970, HP OfficeJet 6950
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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