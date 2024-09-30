Тонер-картридж Xerox 106R03483
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Код товара: 144868
Производитель: Xerox
Гарантия: 15 дн.
4 190₽
Этот товар нельзя оплатить бонусами
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Тонер-картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- желтый
- Ресурс, стр
- 1000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Xerox WorkCentre 6515DN, Xerox Phaser 6510DN, Xerox WorkCentre 6515DNI, Xerox Phaser 6510N, Xerox WorkCentre 6515N
- Производитель принтера
- Xerox
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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