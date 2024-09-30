Картридж EasyPrint LH-CF244A
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Код товара: 142100
Производитель: EasyPrint
690₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet MFP Pro M29a, HP LaserJet Pro M16a, HP LaserJet Pro M16w, HP LaserJet Pro M28a, HP LaserJet Pro M15a, HP LaserJet Pro M15w
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
Отзывы 2
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М
М
Муртузалиев Мурад Муртузалиевич
15 августа 2024
Достоинства
Работает без нареканий. можно смело брать
А
А
Арсланали
26 февраля 2024
М
Муртузалиев Мурад Муртузалиевич
15 августа 2024
Достоинства
Работает без нареканий. можно смело брать
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