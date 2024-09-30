Картридж Hi-Black HB-W1106A
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Код товара: 112870
Производитель: Hi-Black
990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP Laser 135a, HP Laser 135r, HP Laser 137fnw, HP Laser 107a
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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Вопросы и ответы
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Г
Гаджиева Мисиду Юсуповна
24 января 2024
Здравствуйте! Подходит ли этот картридж на принтер HP Laser MFP 137fnw?
1
0 0
0
05.ru
24.01.2024 19:35:25
Здравствуйте! Подходит
Ответить
0 0
Г
Гаджиева Мисиду Юсуповна
24 января 2024
Здравствуйте! Подходит ли этот картридж на принтер HP Laser MFP 137fnw?
1
0
0