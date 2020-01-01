Тонер-картридж Hi-Black HB-CF230A
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Код товара: 110406
Производитель: Hi-Black
13 января
13 января
760₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- Тонер-картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1600
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro M203, HP LaserJet Pro M227
- Производитель принтера
- HP
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