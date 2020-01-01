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Картриджи
Картридж Canon 725

Картридж Canon 725

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Картридж Canon 725
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Код товара: 10433
Производитель: Canon
В наличии
В наличии
1 890₽
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Характеристики
Тип
Картридж
Тип печати
лазерная Ч/Б
Цвет печати
черный
Ресурс, стр
1600
Количество в упаковке
1 шт
Модель принтера
Canon i-SENSYS LBP6030B, Canon i-SENSYS LBP6020
Производитель принтера
Canon
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В наличии
В наличии
1 890₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа