Картридж Canon 725
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Код товара: 10433
Производитель: Canon
В наличии
В наличии
1 890₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1600
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Canon i-SENSYS LBP6030B, Canon i-SENSYS LBP6020
- Производитель принтера
- Canon
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