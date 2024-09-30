Картридж Cactus CS-CE505A
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730₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 2300
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet P2030, HP LaserJet P2050, HP LaserJet P2055d, HP LaserJet P2035n, HP LaserJet P2055x, HP LaserJet P2035, HP LaserJet P2055, HP LaserJet P2055dn
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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