Картридж Hi-Black Q2612A
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Код товара: 10390
Производитель: Hi-Black
В наличии
В наличии
620₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 2000
- Модель принтера
- HP LaserJet 3015, HP LaserJet 1010, HP LaserJet 1012, HP LaserJet 1018, HP LaserJet 1020, HP LaserJet 1022, HP LaserJet 3020, HP LaserJet 3030, HP LaserJet 3050, HP LaserJet 3052, HP LaserJet 3055, HP LaserJet 1022n
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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