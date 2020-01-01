Картридж Hi-Black MLT-D104S
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Код товара: 10389
Производитель: Hi-Black
В наличии
В наличии
790₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1500
- Модель принтера
- Samsung ML-1666, Samsung ML-1661, Samsung ML-1665, Samsung ML-1860, Samsung ML-1865, Samsung ML-1865W, Samsung ML-1675, Samsung SCX-3200, Samsung SCX-3201, Samsung SCX-3205, Samsung SCX-3205W, Samsung SCX-3218
- Производитель принтера
- Samsung
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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