Картридж Hi-Black №728/328, 2,1K
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Код товара: 10385
Производитель: Hi-Black
В наличии
В наличии
630₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 2100
- Модель принтера
- Canon i-SENSYS MF-4410, Canon i-SENSYS MF-4430, Canon i-SENSYS MF-4450, Canon i-SENSYS MF-4570d, Canon i-SENSYS MF-4580d, Canon i-SENSYS MF-4570, Canon i-SENSYS MF-4580, Canon i-SENSYS MF-4450d
- Производитель принтера
- Canon
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