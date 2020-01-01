Картридж Cactus CS-D101S
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Код товара: 10371
Производитель: Cactus
В наличии
В наличии
590₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1500
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Samsung ML-2160, Samsung ML-2165, Samsung SCX-3400, Samsung ML-2167, Samsung ML-2168, Samsung SCX-3405, Samsung SCX-3407
- Производитель принтера
- Samsung
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