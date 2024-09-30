Картридж NetProduct Q2612A
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Код товара: 10369
Производитель: NetProduct
740₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
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3 дня
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Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 2000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet 1010, HP LaserJet 1012, HP LaserJet 1015, HP LaserJet 1018, HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 3020, HP LaserJet 3030, HP LaserJet 3050, HP LaserJet 3052, HP LaserJet 3055, HP LaserJet 1022nw, HP LaserJet 3015
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
Отзывы 1
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А
А
Арсланали
26 февраля 2024
А
Арсланали
26 февраля 2024
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