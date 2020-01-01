Фотобарабан Sharp AR202DM
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Код товара: 10364
Производитель: Sharp
мало
мало
890₽
4
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Фотобарабан
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 50000
- Модель принтера
- Sharp AR 160, Sharp AR 161, Sharp AR 163, Sharp AR 200, Sharp AR 201, Sharp AR 205, Sharp AR 206, Sharp ARА 200, Sharp ARM 160, Sharp ARM 205
- Производитель принтера
- Sharp
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