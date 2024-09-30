Картридж Cactus CS-CE255X
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1 750₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 12500
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn, HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f, HP LaserJet Pro MFP M521dn, HP LaserJet Pro MFP M521dw, HP LaserJet Enterprise P3015, HP LaserJet Enterprise P3015d, HP LaserJet Enterprise P3015dn, HP LaserJet Enterprise P3015x
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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