Картридж Cactus CS-C726
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Код товара: 10349
Производитель: Cactus
31 декабря
31 декабря
370₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 2100
- Модель принтера
- Canon i-SENSYS LBP6200
- Производитель принтера
- Canon
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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