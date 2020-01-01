Картридж HP Q5949X BLACK
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Код товара: 10322
Производитель: HP
мало
мало
3 000₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 6000
- Модель принтера
- HP LaserJet 1320tn, HP LaserJet 1320nw, HP LaserJet 1320n, HP LaserJet 1320, HP LaserJet 3390
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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