Картридж Hi-Black CB435A/CB436A/CE285A
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Код товара: 10267
Производитель: Hi-Black
В наличии
В наличии
370₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 2000
- Модель принтера
- HP LaserJet P1005, HP LaserJet P1006, HP LaserJet M1214nfh, HP LaserJet Pro M1212nf, HP LaserJet Pro M1132, HP LaserJet P1505, HP LaserJet P1522n MFP, HP LaserJet Pro P1102, HP LaserJet Pro P1120w, HP LaserJet P1007, HP LaserJet P1008
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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