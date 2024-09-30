Картридж Cactus CS-CF283X
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Код товара: 10189
Производитель: Cactus
720₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 2200
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro M225dn, HP LaserJet Pro M202dw, HP LaserJet Pro M200, HP LaserJet Pro M225, HP LaserJet Pro M225dw, HP LaserJet Pro M225rdn, HP LaserJet Pro M201n, HP LaserJet Pro M201dw, HP LaserJet Pro M202n
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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