Картридж Hi-Black MLT-D109S, 2K
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Код товара: 10169
Производитель: Hi-Black
30 декабря
30 декабря
1 120₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 2000
- Модель принтера
- Samsung SCX-4300, Samsung SCX-4310, Samsung SCX-4315
- Производитель принтера
- Samsung
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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