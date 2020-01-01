Тонер-картридж NetProduct N-CF218A
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Код товара: 101471
Производитель: NetProduct
В наличии
В наличии
490₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- Тонер-картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1400
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro M104w, HP LaserJet Pro M132snw, HP LaserJet Pro M132fp, HP LaserJet Pro M104a, HP LaserJet Pro M132nw, HP LaserJet Pro M132fw, HP LaserJet Pro M132fn, HP LaserJet Pro M132a
- Производитель принтера
- NetProduct
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