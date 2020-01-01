Картридж Hi-Black CF283A, 1,5К
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Код товара: 10109
Производитель: Hi-Black
В наличии
В наличии
430₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1500
- Модель принтера
- HP LaserJet Pro MFP M225, HP LaserJet Pro M201n, HP LaserJet Pro MFP M125, HP LaserJet Pro MFP M127, HP LaserJet Pro MFP M126
- Производитель принтера
- HP
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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