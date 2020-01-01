Картридж Hi-Black CLT-Y406S Yellow
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Код товара: 10095
Производитель: Hi-Black
мало
мало
500₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- желтый
- Ресурс, стр
- 1000
- Модель принтера
- Samsung CLP-360, Samsung CLP-365, Samsung CLX-3300, Samsung CLX-3305, Samsung CLP-368, Samsung CLX-3307
- Производитель принтера
- Samsung
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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