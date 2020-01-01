Картридж NetProduct N-MLT-D203L
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Код товара: 100692
Производитель: NetProduct
В наличии
В наличии
800₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 5000
- Количество в упаковке
- 1 шт
- Модель принтера
- Samsung SL-M3370, Samsung SL-M4070, Samsung SL-M4020, Samsung SL-M3870, Samsung SL-M3820
- Производитель принтера
- Samsung
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