Тонер-картридж Samsung MLT-D111S
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Код товара: 10050
Производитель: Samsung
В наличии
В наличии
2 500₽
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Характеристики
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- Тип
- Тонер-картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 1000
- Модель принтера
- Samsung Xpress M2020w, Samsung Xpress M2070, Samsung Xpress M2070w, Samsung Xpress M2020, Samsung Xpress M2070fw, Samsung Xpress M2070f
- Производитель принтера
- Samsung
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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