Тонер-картридж Canon 731 Yellow
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Код товара: 10015
Производитель: Canon
мало
мало
4 790₽
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Характеристики
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- Тип
- Тонер-картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- желтый
- Ресурс, стр
- 1500
- Модель принтера
- Canon i-SENSYS LBP7110Cw, Canon i-SENSYS MF623Cn, Canon i-SENSYS MF628Cw, Canon i-SENSYS MF8230Cn, Canon i-SENSYS MF8280Cw, Canon i-SENSYS LBP7100Cn
- Производитель принтера
- Canon
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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