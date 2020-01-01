Картридж Cactus CS-FX10
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Код товара: 10009
Производитель: Cactus
мало
мало
520₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Картридж
- Тип печати
- лазерная Ч/Б
- Цвет печати
- черный
- Ресурс, стр
- 2000
- Модель принтера
- Canon i-SENSYS MF-4320d, Canon i-SENSYS MF-4330d, Canon i-SENSYS MF-4340d, Canon i-SENSYS MF-4350d, Canon i-SENSYS MF-4370dn, Canon i-SENSYS MF-4380dn, Canon i-SENSYS MF-4660pl, Canon i-SENSYS MF-4690pl, Canon i-SENSYS MF4140, Canon i-SENSYS MF4150, Canon i-SENSYS MF4018, Canon i-SENSYS MF4120, Canon i-SENSYS MF4270, Canon FAX-L120
- Производитель принтера
- Canon
- Тип расходника
- одноцветный картридж
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