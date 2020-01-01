LOMOND 0102063 (A6, 10x15см, 50 листов, 180 г/м2) бумага матовая
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Код товара: 9991
Производитель: LOMOND
В наличии
В наличии
170₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
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2 дня
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Характеристики
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- Тип
- Бумага
- Назначение
- струйные принтеры
- Формат
- A6
- Листов в пачке
- 50
- Лицевая поверхность
- матовая
- Плотность, г/м²
- 180
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