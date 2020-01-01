LOMOND 0102016 (A4, 50 листов, 230 г/м2) бумага матовая односторонняя
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Код товара: 9982
Производитель: LOMOND
30 декабря
30 декабря
590₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
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Характеристики
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- Тип
- Фотобумага
- Назначение
- струйные принтеры
- Формат
- A4
- Листов в пачке
- 50
- Лицевая поверхность
- матовая
- Плотность, г/м²
- 230
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