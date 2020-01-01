LOMOND 0102022 (A4, 50 листов, 230 г/м2) бумага глянцевая односторонняя
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Код товара: 9980
Производитель: LOMOND
В наличии
В наличии
770₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
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2 дня
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Характеристики
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- Тип
- Фотобумага
- Назначение
- струйные принтеры
- Формат
- A4
- Листов в пачке
- 50
- Лицевая поверхность
- глянцевая
- Плотность, г/м²
- 230
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