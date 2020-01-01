LOMOND 2100165 (A4, 50 листов, 24 части, 70 г/м2) бумага суперкаландрированная самоклеящаяся, белая
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Код товара: 9966
Производитель: LOMOND
31 декабря
31 декабря
480₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Бумага самоклеющаяся
- Назначение
- копиры, лазерные принтеры, струйные принтеры
- Формат
- A4
- Листов в пачке
- 50
- Лицевая поверхность
- матовая
- Плотность, г/м²
- 70
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