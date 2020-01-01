Фотобумага глянцевая односторонняя (Hi-image paper) 10x15, 230 г/м, 50 л.
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Код товара: 9957
Производитель: Hi-image paper
В наличии
В наличии
360₽
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Характеристики
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- Тип
- Фотобумага
- Назначение
- струйные принтеры
- Формат
- A6
- Листов в пачке
- 50
- Лицевая поверхность
- глянцевая
- Плотность, г/м²
- 230
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