LOMOND 0102001 (A4, 100 листов, 90 г/м2) бумага матовая односторонняя
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Код товара: 9942
Производитель: LOMOND
мало
мало
490₽
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Характеристики
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- Тип
- Фотобумага
- Назначение
- струйные принтеры
- Формат
- A4
- Листов в пачке
- 100
- Лицевая поверхность
- матовая
- Плотность, г/м²
- 90
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