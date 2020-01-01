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Бумага
Cactus CS-GMA423020 (A4, 20 листов, 230 г / м2) бумага глянцевая / матовая

Cactus CS-GMA423020 (A4, 20 листов, 230 г / м2) бумага глянцевая / матовая

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Cactus CS-GMA423020 (A4, 20 листов, 230 г / м2) бумага глянцевая / матовая
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Код товара: 9899
Производитель: Cactus
В наличии
В наличии
290₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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Характеристики
Тип
Бумага
Назначение
струйные принтеры
Формат
A4
Листов в пачке
20
Лицевая поверхность
матовая
Плотность, г/м²
230
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290₽

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В наличии
В наличии
290₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа