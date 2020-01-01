Бумага Lomond 1214201 24"(A1) 610мм-45м/80г/м2/белый
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Код товара: 71287
Производитель: LOMOND
мало
мало
650₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Бумага
- Формат
- A1
- Плотность, г/м²
- 80
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