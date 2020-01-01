Фотобумага глянцевая двусторонняя Hi-Image Paper, A4, 220 г/м2, 20 л.
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Код товара: 70203
Производитель: Hi-image paper
мало
мало
390₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Тип
- Фотобумага
- Назначение
- струйные принтеры
- Формат
- A4
- Листов в пачке
- 20
- Лицевая поверхность
- глянцевая
- Плотность, г/м²
- 220
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