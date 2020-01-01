Фотобумага Lomond 1103104 A5/260г/м2/20л./белый высокоглянцевое для струйной печати
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Код товара: 69627
Производитель: LOMOND
31 декабря
31 декабря
290₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Бумага
- Назначение
- струйные принтеры
- Формат
- A5
- Листов в пачке
- 20
- Лицевая поверхность
- высокоглянцевая
- Плотность, г/м²
- 260
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