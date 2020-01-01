Фотобумага матовая магнитная односторонняя (Hi-image paper) A4, 650 г/м, 2 л.
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Код товара: 32506
Производитель: Hi-image paper
В наличии
В наличии
210₽
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Характеристики
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- Тип
- Фотобумага
- Назначение
- струйные принтеры
- Формат
- A4
- Листов в пачке
- 2
- Лицевая поверхность
- матовая
- Плотность, г/м²
- 650
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