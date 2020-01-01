Глянцевая фотобумага HP повседневного пользования для пигментных чернил – 610 мм x 30,5 м (24 д.)
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Код товара: 23688
Производитель: HP
мало
мало
4 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Фотобумага
- Формат
- рулон
- Лицевая поверхность
- глянцевая
- Плотность, г/м²
- 235
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