Фотобумага глянцевая односторонняя (Hi-image paper) A4, 150 г/м, 100 л.
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Код товара: 20351
Производитель: Hi-image paper
мало
мало
790₽
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Характеристики
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- Тип
- Фотобумага
- Назначение
- струйные принтеры
- Формат
- A4
- Листов в пачке
- 100
- Лицевая поверхность
- глянцевая
- Плотность, г/м²
- 150
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