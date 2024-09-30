Фотобумага термо для св. тканей односторонняя (Hi-image paper) A4, 150 г/м, 5 л.
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Код товара: 19699
Производитель: Hi-image paper
390₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Бумага термотрансферная для тканей
- Формат
- A4
- Листов в пачке
- 5
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