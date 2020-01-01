Фотобумага Hi-Image Paper глянцевая односторонняя, A4, 260 г/м2, 100 л.
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Код товара: 103475
Производитель: Hi-image paper
мало
мало
1 190₽
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Характеристики
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- Тип
- Фотобумага
- Назначение
- струйные принтеры
- Формат
- A4
- Листов в пачке
- 100
- Плотность, г/м²
- 260
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