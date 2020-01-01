Аккумулятор GP 270AAHC AA NiMH 2700mAh (2шт)
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Код товара: 99049
Производитель: GP
В наличии
В наличии
990₽
11
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Характеристики
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- Тип
- аккумулятор
- Форм фактор аккумулятора
- NiMH
- Количество
- 2 шт
- Ёмкость, мА• ч
- 2700
- Напряжение, В
- 1.2
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