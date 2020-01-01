Батарейка Energizer A27 623072 (2 шт)
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Код товара: 9515
Производитель: Energizer
В наличии
В наличии
250₽
3
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Характеристики
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- Тип
- батарейка
- Форм фактор батарейки
- A27
- Количество
- 2 шт
- Ёмкость, мА• ч
- 18
- Напряжение, В
- 12
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